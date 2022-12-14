Жителя Тюмени осудили за призывы к насилию над сотрудниками ФСБ

Суд в Тюмени приговорил к трем годам лишения свободы условно мужчину, который через комментарии в социальных сетях призывал к насилию над сотрудниками ФСБ, ОМОН, а также судебными приставами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Курганской области. Ему также запретили 2,5 года размещать «обращения и иные материалы» в интернете.

В УФСБ отметили, что осужденный является «приверженцем экстремистских взглядов». Комментарии он оставлял под постами в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» и новостной ленте «kurgan45».

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