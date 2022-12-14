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Наркотик в упаковке от шоколадного яйца пытался пронести житель Удмуртии в суд

Судебные приставы в Можге задержали мужчину, который пытался пройти в районный суд с наркотиком. Запрещенное вещество он спрятал в пластиковую упаковку для игрушки, используемую в шоколадных яйцах, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В частности, мужчина пришел в суд для получения дубликата решения по уголовному делу. При личном досмотре его попросил достать из кармана кофты твердый предмет, после чего посетить попытался уйти.

В кармане у него обнаружили пластиковую упаковку для игрушки, внутри которой хранилось вещество растительного происхождения. Задержанный пояснил, что это была конопля. Мужчину передали сотрудникам полиции.

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