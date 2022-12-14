Промпредприятиям Кубани за год выдали гранты на 104 млн рублей

В 2022 году производители промышленной продукции Краснодарского края получили более 104 млн руб. грантовой поддержки из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Всего гранты выдали 17 производителям из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского, Динского, Кавказского, Курганинского и Успенского районов. Помощь получили предприятия машиностроения, металлургии и металлообработки, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также производители обуви, строительных материалов и оборудования. Им направили средства на возмещение до 90% затрат на уплату процентов по кредитам.
«[Механизм] Позволил минимизировать влияние санкционного давления на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск конкурентоспособной промышленной продукции»,— отметил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.
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