FinExpertiza: расходы жителей Черноземья составляют около 80% доходов

В России два квартала подряд сокращаются расходы населения. По подсчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, потребительские траты снизились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем – на 6,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компании, в третьем квартале в Черноземье в среднем жители тратили около 80% своих доходов. По этому показателю регионы не вошли ни в десятку самых тратящих, ни в десятку самых экономных.

В Белгородской области расходы относительно доходов составили 78% — 32 тыс. траты при доходе в 41,9 тыс. руб.

расходы относительно доходов составили — 32 тыс. траты при доходе в 41,9 тыс. руб. В Воронежской области тратят больше всего в Черноземье — 86% , 34,7 тыс. расходов при 40,4 тыс. доходов.

тратят больше всего в Черноземье — , 34,7 тыс. расходов при 40,4 тыс. доходов. В Курской области расходы, напротив, наименьшие — 77,2% , 28,8 тыс. трат при доходах в 37,3 тыс.

расходы, напротив, наименьшие — , 28,8 тыс. трат при доходах в 37,3 тыс. В Липецкой области траты составили 84,8% — 33,1 тыс. расходов при 39 тыс. доходов.

траты составили — 33,1 тыс. расходов при 39 тыс. доходов. В Орловской области расходуют 79,6% — 27,8 тыс. трат при доходах в 34,9 тыс.

расходуют — 27,8 тыс. трат при доходах в 34,9 тыс. В Тамбовской области траты составили 80,4% — 26,9 тыс. расходов при 33,5 тыс. доходов.

В FinExpertiza сообщили, что сильнее россияне ограничивали потребление только в пандемийном 2020 году. «Население урезает расходы в условиях неопределенности и переходит к сберегательной модели: деньги, которые в прежние времена шли на текущие

траты, теперь откладываются на будущее», — отметили в компании.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что россияне стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта, «чему способствовали общая ситуация неопределенности и взмывшие вверх ставки по вкладам». «Закономерно, что расходы на непродовольственные товары снижались быстрее, чем на продовольствие, поскольку потребители отказывались отпепервоочередных трат. Кроме того, сокращению платежеспособного спроса способствовал отток населения. Длительный отъезд за границу могли позволить себе прежде всего люди, у которых имеются накопления или стабильная удаленная работа», — добавила госпожа Елена Трубникова.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте