В Астрахани произошел пожар в здании детской клинической больницы

В Астрахани произошел пожар в здании областной детской клинической больницы им. Н. Н Силищева. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в ординаторской ОДКБ поступило в 10:22 по местному времени.

По данным управления МЧС, 15 единиц техники и 51 человек прибыли на место происшествия по повышенному рангу пожара, находившиеся в здании люди были эвакуированы. Площадь возгорания в ординаторской больницы составила 25 кв. м, пожар был ликвидирован в 10:59. Никто не пострадал.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что были эвакуированы 43 ребенка, в том числе 8 новорожденных в кувезах, 33 матери и 38 человек медицинского персонала.

«По моему поручению создан оперативный штаб по устранению последствий происшествия. На месте работают председатель правительства и министр здравоохранения Астраханской области»,— написал в своем Telegram-канале Игорь Бабушкин.

Сергей Петунин, Саратов