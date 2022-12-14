«Оливье Жиру снова в строю»

Главным фаворитом чемпионата мира по футболу остается команда Аргентины. После успеха в полуфинале с Хорватией и крупного счета (3:0) самый низкий коэффициент на победу в турнире именно у аргентинцев. Шансов же на то, что турнир выиграет Марокко, практически нет. Коэффициент на победу этой команды в букмекерских компаниях неизменно растет. В среду марокканцам предстоит сыграть в полуфинале с Францией. И действующие чемпионы мира безусловные фавориты предстоящей игры. Предматчевые расклады спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с лайв-аналитиком «Лиги ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Мы все видели, на что способна оборонительная тактика марокканцев. Настрой, желание побеждать — это все действительно восхищает. Но Дидье Дешам в очередной раз сколотил команду, которая готова к любым свершениям. Сейчас на фоне уверенной победы Аргентины над хорватами кажется, что второй полуфинал завершится без лишних проблем для фаворита. Для вас стало неожиданностью, что команда Месси взяла Хорватию так легко?

— Хорваты четыре матча сыграли вничью и, скажем так, со скрипом прошли в play-off до полуфинала. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что аргентинцы прошли дальше. Первый гол раскрыл игру — спорный пенальти, по которому разделились мнения экспертов. Но, как бы то ни было, аргентинцы добились успеха, и после первого тайма у хорватов уже не было никаких шансов. И команда Лионеля Скалони без проблем оформила себе путевку в финал. Конечно, 3:0 — счет неожиданный. Хорваты, наверное, не заслуживали такого. Потому что все-таки команда Луки Модрича была на протяжении всего турнира крепким орешком. Но в полуфинале им не повезло.

— Я так понимаю, больше 20% ставок было именно на Хорватию.

— Да, многие верили, что Хорватия выиграет. И большая часть игроков ставила именно на проход Хорватии в либо по пенальти, либо в дополнительное время, где у них блистал Доминик Ливакович, который провел свой лучший турнир в жизни. И если бы дело дошло до 11-метровых, то у хорватов были бы хорошие шансы. Это опытная команда, которая уже проявляла себя в серии пенальти в ответственный момент. Но, как мы видим, до пенальти дело не дошло, и 65% игроков, которые ставили на Аргентину, оказались правы.

— Что касается ставок на Марокко, я вижу сумасшедшие коэффициенты. Причем не просто в матче против Франции, а вообще на победу в турнире. Для меня это просто удивительно.

— Приближается Новый год, наверное, все хотят верить в чудеса и думают, что марокканская сказка будет продолжаться. Коэффициент на победу марокканцев в турнире у нас возрос до 13. На их победу в основное время он составляет 6,8, на ничью — 4. А вот на победу французов скучный — 1,58.

— А что делать тем, кто на Марокко ставить не хочет, как я, например, а коэффициенты высокие любит?

— Как в хорошем кулинарном шоу, я могу вам сейчас подсказать рецепт. Для тех, кто не любит рисковать, можно взять одну Францию в основное время за 1,58. Для тех, кто любит поострее, я предлагаю взять минус 1,5 за 2,55. И те, кто любит совсем перчиночку, могут поставить на точный счет 2:0 за 5,65. И если вы любите сладкое, то вишенкой на торте будет гол Антуана Гризманна за 3,65.

— Есть такой вариант — 4:0 от Франции с коэффициентом 22. Слишком резко?

— Если кто-то уверен в том, что будет именно такой счет, то, пожалуйста, вас никто не ограничивает в ваших ставках.

— Мне нравится Оливье Жиру, коэффициент на его гол — 2,7. Если поставить на дубль, то коэффициент будет выше. И как это сделать?

— Когда матч уже начнется, мы предложим на гол Жиру ставку. И можно дождаться, если вы увидите, что он забьет два, и поставить еще раз на то, что он отличится в этом же матче. Соответственно, коэффициент у нас будет лучше, чем изначальный. Также многие игроки ставят на то, что отличится Килиан Мбаппе в этой встрече, коэффициент на это 2,15. И на то, что он станет автором первого гола, коэффициент составляет 4 ровно.

— Мне еще очень нравится вариант, согласно которому Жиру станет лучшим бомбардиром турнира, потому что у него впереди два матча, в отличие, например, от того же Месси. И если он сегодня сделает дубль, то вполне такой вариант возможен, а на это коэффициент 10. Так что не стареют душой ветераны. Оливье Жиру снова в строю. Что касается дальнейших ставок, чем ближе к финалу, тем меньше вариантов развития. Как «Лига ставок» с этим справляется? Куда смотреть, может быть, есть какие-то экспрессы?

— Да, конечно. Мы находим выход из любой ситуации, потому что команд и событий становится меньше. Мы предлагаем такие интересные ставки, которые, скажем так, объединяют все в одну. К примеру: Мбаппе забьет, Франция победит, и тотал будет больше 2,5. На это мы даем коэффициент 4. Или другой вариант: Жиру забьет, либо Франция победит, и будет три гола и больше в матче. Коэффициент на это 4,5.

— Будем надеяться, что сегодня Жиру забьет с высоким коэффициентом. Но самое главное — что будет хорошая, качественная игра.