Присоединения Сторожевки к Саратову перенесли на год

Депутаты Саратовской облдумы перенесли сроки преобразования Сторожевского муниципального образования Татищевского района и МО «Город Саратов». Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований региона.

Изначально планировалось, что Сторожевка войдет в состав областного центра 1 января 2023 года, но в итоге срок сдвинулся на год – 1 января 2024 года.

Решение было принято единогласно.

Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин пояснил, что это решение позволит завершить строительство дороги от села Сторожевка до деревни Зеленкино Татищевского района за счет федерального бюджета. Средства выделены в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Марина Ковалева