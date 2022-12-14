Трое полицейских в Орске получили по три года колонии за пытки задержанного

Суд города Орска приговорил троих полицейских, в январе 2021 года пытавших задержанного в отделе полиции, к лишению свободы на срок более трех лет. Об этом сообщили в управлении следственного комитета России по Оренбургской области.

Следствие установило, что трое сотрудников управления МВД России «Орское» 27 января 2021 года, используя наручники, «применили психологическое и физическое насилие» в отношении лица, задержанного в качестве подозреваемого по делу об административном правонарушении.

Полицейских признали виновными по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Им назначили наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев, три года и четыре месяца, три года и два месяца.

Анастасия Ларина