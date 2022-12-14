Программу социально-экономического развития Камышина начнут разрабатывать в 2023 году

Волгоградские власти анонсировали разработку трехлетней программы развития Камышина. Об этом во время рабочей поездки в районный центр сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Разработку начнут в 2023 году. Тогда же завершат пятый этап благоустройства городской набережной, которая станет основой речной пристани.

Программа социально-экономического развития Камышина включит развитие современной инфраструктуры. «Надо делать не только дороги, но и тротуары, придорожную часть: нужно не просто положить хорошее полотно, но и предусмотреть остановочные павильоны, оформить фасады зданий», - отметил Андрей Бочаров.

Марина Ковалева