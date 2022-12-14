В Удмуртии осудили купившего поддельное свидетельство о регистрации мужчину

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины, признанного виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица оформленное на его имя поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания в Сарапуле. Позднее мужчина предъявил поддельное свидетельство для постановки на учет транспортного средства инспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике, о чем тот сообщил в полицию.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.