Жителю Тверской области назначили 9 лет колонии за убийство прораба в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи назначил жителю Тверской области 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство прораба на стройплощадке, а также незаконный оборот оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

13 сентября 2022 года 24-летний житель Тверской области приехал в село Верхнеармянское к строящемуся дому. Он был вооружен пистолетом модели «RETAY 17», из которого во время словесного конфликта выстрел в область головы прораба. Последний скончался на месте происшествия.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил наказание. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», между мужчинами долгое время был конфликт из-за долга в 30 тыс. руб. Преступник попытался скрыться, но его задержали в течение двух часов при помощи общественников. В середине сентября Лазаревский районный суд Сочи на два месяца заключил мужчину под стражу.

Татьяна Ручкина

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