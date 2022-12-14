Зарубежные СМИ: Как в США реагируют на скандал вокруг биржи FTX?

Скандал с участием биржи FTX встревожил крипторынок и политические элиты США. В деле появляются все новые подробности. Основатель площадки Сэм Бэнкман-Фрид останется под стражей, суд отказался освободить криптомагната в обмен на залог после обвинения в многомиллиардных хищениях. На этом фоне другие биржи теряют клиентов и доверие, а американские политики, медиагруппы и благотворительные организации пытаются дистанцироваться от одного из крупнейших инвесторов в этом году, пишут зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dante Carrer, Reuters Фото: Dante Carrer, Reuters

Это последний поворот в саге, потрясшей мир криптовалют, пишет The Washington Post. Основатель FTX сумел внушить инвесторам, что его карточный домик, целиком основанный на лжи, самое надежное здание на поле цифровых активов. Но теперь, подчеркивает обозреватель издания, обман поставил под угрозу весь в значительной степени нерегулируемый рынок, который расцвел во время пандемии.

Бэнкман-Фрид способен сбежать от правосудия, если будет отпущен под залог, вот основная причина отказа суда, добавляет The Guardian. На этом настаивало обвинение, подчеркивая, что на совести американца одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории, пишет газета.

Между тем представитель Демократической партии США Брэд Шерман на слушаниях сделал такое заявление: «Я боюсь, что люди будут смотреть на Сэма, как на змею в райском саду. Но дело в том, что криптовалюта — это сад змей».

До краха биржи состояние Бэнкмана-Фрида оценивалось в $26 млрд. И, согласно расследованию The Wall Street Journal, основатель FTX потратил существенную долю этих средств на спонсирование медиагрупп, благотворительных организаций и политиков. В основном речь идет о демократах, но сообщается, что и некоторые республиканцы также пользовались его финансовой поддержкой. В целом американские политики в 2022 году получили из кармана ныне опального криптомагната около $100 тыс., подчеркивает издание. В этом плане его превзошел только миллиардер Джордж Сорос.

И теперь тревога распространяется не только в рядах игроков крипторынка, продолжает The Washington Post. Внезапный арест основателя FTX потряс Вашингтон, ведь демократы и республиканцы надеялись дистанцироваться от одного из своих главных покровителей на прошедших выборах. В течение многих лет Бэнкман-Фрид был любимцем политической элиты США: криптомагнат часто присутствовал в залах Капитолия, щедро выписывал чеки и поддерживал тесные отношения с регулирующими органами, которые и курировали его компанию. Но ни одна из таких организаций или партий еще не изъявила желание вернуть деньги, замечает обозреватель издания.

Однако теперь, как заявили в обществе «Граждане за ответственность и этику», все получатели таких пожертвований должны задуматься, чьи на самом деле это были деньги.

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