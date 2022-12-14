Жители Орловской области за три квартала купили 1 709 квартир через счета эскроу

За девять месяцев 2022 года жители Орловской области приобрели через счета эскроу 1 709 квартир. Об этом сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на местное отделение Банка России. Застройщикам, которые уже вручили ключи клиентам, банки перевели почти 5 млрд руб., уточнили там.

Всего за три года существования механизма проектного финансирования жилье с его помощью приобрели 3,8 тыс. орловцев. Сумма средств всех «раскрытых» счетов эскроу превышает 10 млрд.

По механизму эскроу банки являются посредниками между покупателями и застройщиками. Компания получает доступ к средствам граждан только после сдачи дома в эксплуатацию. До завершения строительства деньги покупателя хранятся на счетах эскроу, а застройщики привлекают проектное финансирование у банков. Механизм призван защитить дольщиков жилья от обмана со стороны компаний.

О том, кто планирует застройку рядом с центром Орла, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер комплексует по-крупному».

Александр Прытков

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