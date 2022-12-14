Самара вошла в список городов с самыми дорогими улицами для торговли

Улица Гагарина в Самаре попала в рейтинг самых дорогих торговых улиц России. Исследование опубликовала консалтинговая компания SRG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Рейтинг учитывал ситуацию с арендой в 14 городах-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга и 42 крупных городах с населением до 1 млн жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. В каждом городе выбирались улицы с самой высокой средней ставкой аренды в январе — ноябре текущего года без учета НДС.

На ул. Гагарина квадратный метр коммерческой недвижимости обходится бизнесу в 18,5 тыс. руб. По этому показателю Самара входит в Топ-20 городов с самыми дорогими торговыми улицами в России.

Ул. Гагарина является одной из самых протяженных в Самаре. На ней расположены четыре станции метрополитена: «Советская», «Спортивная», «Гагаринская» и «Московская».

Самой дорогой улицей авторы исследования признали проспект Ямашева в Казани, где за 1 кв. м в год арендаторы отдают 35 тыс. руб. На втором месте идет улица Урицкого в Иркутске (32 тыс. руб.), на третьем – проспект Революции в Воронеже (29 тыс. руб.).

Андрей Сазонов