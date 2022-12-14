Структура СУ-10 построит здание института лекарственных средств в Москве за 1,4 млрд рублей

Уфимская «Строительно-монтажная компания-10» (входит в ГК СУ-10) получила госконтракт на строительство нового здания государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Министерства промышленности и торговли России в Москве. Стоимость заключенного контракта с учетом дисконта 5% составила 1,49 млрд руб.

Согласно техзаданию, здание института общей площадью 13,8 тыс. кв. м должно состоять из шести этажей. На его территории должны быть предусмотрены три автостоянки и подземная парковка на 55 мест. Застройщику необходимо завершить работы до декабря 2024 года. Объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее марта 2025 года.

ООО «Строительно-монтажная компания-10» зарегистрирована в Уфе в 2007 году. Компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий на 60% принадлежит Лилии Мансуровой и на 40% Тагиру Мансурову. В 2021 году выручка составила 722 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб.

Карина Мамаева

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