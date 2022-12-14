В Кургане возбудили дело по факту мошенничества при проведении капремонта

По факту ненадлежащего капитального ремонта инженерных систем и крыши многоквартирных домов в Кургане возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в августе 2020 года региональный фонд капремонта многоквартирных домов заключил с ООО «ПМК-4» договор подряда на ремонт инженерных систем и крыши дома по улице Станционная, 45 в областном центре. В мае прошлого года фонд заключил договор на ремонт фасада и крыши дома №71 по улице Пушкина в Кургане. Впоследствии подрядчик представил заказчику акты, содержащие неверные сведения об объеме выполненных работ.

Так компания необоснованно получила более 500 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры подрядчик возместил незаконно полученные средства.