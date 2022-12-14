Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане возбудили дело по факту мошенничества при проведении капремонта

По факту ненадлежащего капитального ремонта инженерных систем и крыши многоквартирных домов в Кургане возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в августе 2020 года региональный фонд капремонта многоквартирных домов заключил с ООО «ПМК-4» договор подряда на ремонт инженерных систем и крыши дома по улице Станционная, 45 в областном центре. В мае прошлого года фонд заключил договор на ремонт фасада и крыши дома №71 по улице Пушкина в Кургане. Впоследствии подрядчик представил заказчику акты, содержащие неверные сведения об объеме выполненных работ.

Так компания необоснованно получила более 500 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры подрядчик возместил незаконно полученные средства.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...