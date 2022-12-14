На Кубани за сутки выявили 74 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 17 случаев, в Мостовском районе — семь, в Сочи — шесть. По четыре заболевших зарегистрировали в Горячем Ключе и Новороссийске, Абинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, по три — в Геленджике, Ейском, Северском и Славянском муниципалитетах. Еще два случая выявили в Анапе и по одному — в Брюховецком, Динском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Новокубанском, Тихорецком, Туапсинском и Щербиновском районах.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 779 человек, из них с подтвержденным диагнозом 372 жителя. В стационарах лечатся 110 человек, в том числе с COVID-19 — 109 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются три человека.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 001 случай коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 331 396 человек, скончались — 11 124 пациента.

Татьяна Ручкина

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