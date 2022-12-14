В Красной Поляне планируют построить спортцентр широкого профиля

В Красной Поляне планируют построить спортивный центр широкого профиля на площади более 20 тыс. кв. м. Земельный участок уже включен в муниципальный земельный банк Сочи под строительство социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Новый спортивный центр будет находиться на улице Ачишховской, рядом с новым корпусом школы №65. За счет строительства объекта для жителей горного кластера Сочи впервые создадут целый комплекс важных социально значимых объектов в шаговой доступности. Спортцентр будет многопрофильным для бесплатных занятий детей десятками видами спорта.

В начале следующего года определят инвестора, который спроектирует, проведет строительно-монтажные работы и оснастит объект. После этого проект нового социального учреждения в горах представят на обсуждение жителей и экспертов градостроительного совета при главе Сочи. Новое здание передадут на баланс города.

«В настоящее время в Генплане зарезервировано свыше 300 земельных участков именно под соцобъекты для наших горожан. Порядка 70 социальных объектов строятся, проектируются или капитально ремонтируются в Сочи сейчас», – отметил глава города Алексей Копайгородский.

Концепцией разрабатываемого Генплана в Сочи определили 605 га под строительство соцобъектов. В будущем на курорте планируют возвести более 300 школ, детских садов, спортивных объектов, учреждений дополнительного образования и здравоохранения.

Татьяна Ручкина

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