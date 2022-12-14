«Яндекс»: Турция стала самой популярной страной для зимовки у нижегородцев

Самыми популярными странами для длительных зимовок в этом сезоне у нижегородцев стали Турция, Армения и Таиланд. Спрос на зимние поездки в теплые страны за год вырос на 82%, превысив допандемийный уровень, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия». Эксперты связывают это со смягчением ковидных ограничений и удаленным режимом работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование провели по данным о поиске и бронировании авиабилетов и отелей на сервисе «Яндекс.Путешествия». Аналитики учитывали поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны.

Средняя стоимость перелета из Нижнего Новгорода в Турцию и обратно составила 47,6 тыс. руб., в Армению — 32,5 тыс. руб., в Таиланд — 88,7 тыс. руб. Нижегородцы планируют оставаться на зимовку в теплых странах в среднем на четыре недели. Для поездок почти на три месяца пользователи предпочитают Испанию и Израиль.

В России в целом спрос на зимние путешествия вырос на 87% за год. Заметнее всего в этом сезоне увеличилось количество поездок в Таиланд (в четыре раза), Израиль (в 3,7 раза) и Турцию (в 2,5 раза).

Елена Ковалева