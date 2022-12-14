На украшение дома к Новому году жители Ижевска потратят порядка 7 тысяч рублей

В 2022 году продажи товаров для новогоднего декора в столице Удмуртии выросли в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба Авито. В частности, искусственные елки приобретали на 3% чаще, а живые — на 62%. Их средняя цена составила 1,4 тыс. руб. и 790 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом в преддверии праздника больший спрос приходится на товары с символами грядущего года — кролика или кота. Так, ижевчане приобретали игрушки в виде кролика на 62% чаще, а их средняя стоимость — 1,7 тыс. руб.

Вместе с тем продажи елочных игрушек увеличились на 9%, а приобрести их можно в среднем за 1,5 тыс. руб. Снежинки для декора, стоимость которых составила 230 руб., покупали в четыре раза чаще. Продажи новогодних венков увеличились на 80%, средняя цена — 950 руб. Свечи также покупали на 67% чаще, а их стоимость составила 480 руб. Новогодние скатерти приобретали в среднем за 1,3 тыс. руб.

Таким образом, жители Ижевска потратят на искусственную елку и украшения дома в среднем 7 780 руб. При выборе живой елки и декора покупка обойдется в 7 150 руб.