Двое рабочих провалились в шахту лифта строящегося дома на Васильевском острове

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели двух рабочих на стройке. Вечером 13 декабря около 18:00 в службу 112 поступило сообщение о падении двух человек в шахту лифта строящегося дома, сообщил «Ъ-СПб» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции, прибывший на место происшествия, обнаружил тела двух граждан Таджикистана 25-ти и 29-ти лет. Мужчины упали с высоты 13-го этажа. Заявитель момента падения не видел, очевидцев произошедшего отыскать не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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