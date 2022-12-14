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Губернатор Кубани вошел в топ-20 рейтинга глав регионов по упоминаемости в соцсетях

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 19-е место в рейтинге глав регионов по цитированию в соцсетях. Исследование подготовлено компанией «Медиалогия». Специалисты системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа изучали, как часто руководители региональных администраций фигурировали в постах социальных сетей, на форумах и в блогах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в ноябре Вениамина Кондратьева 16,8 тыс. раз упоминали в соцсетях. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года глава Кубани опустился на пять позиций — в ноябре прошлого года он занимал 14-е место (19,72 тыс. упоминаний). Лидерами нынешнего рейтинга стали глава Чечни Рамзан Кадыров (258,87 тыс.), мэр Москвы Сергей Собянин (119,60 тыс.) и глава ДНР Денис Пушилин (116,48 тыс.)

Дмитрий Нестеренко

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