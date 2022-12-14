Wildberries открыл в Казани маркетплейс сервисных услуг

Компания Wildberries открыла в ряде крупных городов РФ, включая Казань, маркетплейс сервисных услуг, которые могут потребоваться при покупке крупногабаритных или сложных технических товаров. Об этом сообщает ТАCC.

«Wildberries совместно с партнерами предложил покупателям дополнительные сервисные услуги, которыми они могут воспользоваться как при приобретении крупногабаритных товаров, так и как отдельной услугой», — отмечается в сообщении.

Теперь казанцы могут воспользоваться услугами по сборке, установке и подключению габаритных и сложных технических товаров. В частности, речь идет о сантехнике, бытовой технике, мебели. Цена на услуги варьируется от 1,5 тыс. до 9 тыс. руб.

"Ъ-Казань"