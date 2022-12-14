9,5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ижевска за ночь

В ночь на 14 декабря дорожные службы столицы Удмуртии выполнили 430 рейсов и отправили на приемный пункт 9,5 тыс. куб. м снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, дорожники вывозили снег с улиц Ленина, Свободы, Лихвинцева, Бородина, М. Горького, Авангардная, Союзная, Петрова, Коммунаров, Кирова, Азина и Новоажимова, а также из проезда Дерябина и переулка Широкий.

Днем 14 декабря также планируется расчистка тротуаров и проезжей части, зон пешеходных переходов, остановок и гостевых стоянок. Проезжую часть расширят на улицах Орджоникидзе, Камбарская, Ленина, Труда, Барамзиной, Калашникова, Курченко, Маслюкова, Кудинова, Самсонова, 40 лет Победы, 10 лет Октября, Кирова, Песочная, в мкрн Медведево, Люлли, Костина мельница и на Славянском шоссе. Кроме того, снег вывезут с улиц К. Маркса, 40 лет Победы, Азина, из переулка Широкий и пос. Машиностроителей.