В двух районах Башкирии установлен карантин по бешенству животных

В рабочем поселке Чишмы Чишминского района с 9 декабря установлен карантин по бешенству животных, следует из указа главы Башкирии, опубликованного 13 декабря на официальном интернет-портале правовой информации республики. Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства Ильдара Нигматуллина.

Также указом главы региона от 9 декабря с 8 декабря установлен карантин по бешенству в деревне Вакиярово Еланинского сельсовета Кигинского района. Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства Гульфии Ганиевой.

Майя Иванова

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