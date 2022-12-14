Владимир Нелюбин сможет выйти из колонии по УДО

Бывший совладелец Экопромбанка, экс-депутат краевого заксобрания Владимир Нелюбин, осужденный за мошенничество, добился условно-досрочного освобождения. Как сообщает «РБК-Пермь», 9 декабря ходатайство об УДО удовлетворил Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2019 году Ленинский суд Перми признал господина Нелюбина виновным в хищении более 215 млн руб. по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, деньги возвращены не были. Вторым эпизодом дела стало хищение 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца в колонии общего режима.

Наказание господин Нелюбин отбывал в колонии, расположенной в Ростовской области.