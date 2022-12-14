В Хайбуллинском районе расследуют несчастный случай с проходчиком

Республиканские Гострудинспекция и Ростехнадзор расследуют несчастный случай, результате которого пострадал 40-летний работник учалинского ООО «Шахтостроительное управление», сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

8 декабря на подземном участке горно-капитальных работ проходчик упал в забой ствола с высоты более 15 м и получил тяжелую травму.

ООО «Шахтостроительное управление», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2009 года в Учалах. Компания занимается строительством инженерных сооружений. Владельцами являются АО «Вертикаль», АО «Горизонт», АО «Спектр», АО «Стратегия» из Свердловской области и АО «Учалинский ГОК». В 2021 году выручка компании составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,79 млн руб.

Майя Иванова

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