Вертолет с томскими вахтовиками повредил хвост перед взлетом

Авиационный инцидент произошел 14 декабря на посадочной площадке Пашня в Каргасокском районе Томской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, перед взлетом повредил хвостовую часть вертолет Ми-8T авиакомпании «Алтайские авиалинии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вертолет совершал вахтовую перевозку из Пашни в Верхне-Салатское. В момент инцидента на его борту находились трое членов экипажа и 22 пассажира. «На борту в процессе выруливания с места стоянки произошло касание рулевым винтом наземного обогревателя. В результате происшествия никто не пострадал, судно получило повреждения хвостового винта и концевой балки»,- уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Воздушное судно от полета отстранено, пассажиры доставлены в пункт назначения другим вертолетом»,– сообщили в транспортной прокуратуре. Ведомство приступило к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов. Проверку начали и следственные органы.

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Валерий Лавский