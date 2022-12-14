В Башкирии на актуализацию госпрограммы по развитию науки потребуется 400 млн рублей

Академия наук Башкирии внесет изменения в действующую госпрограмму «Развитие науки и технологий…». Они были представлены членам правительства на совещании, посвященном развитию науки в Башкирии.

По словам исполняющего обязанности президента Академии наук Башкирии Рустема Даминева, действующая госпрограмма требует актуализации и новых научных мероприятий. Изменениями, представленными научным учреждением, предусмотрено внедрение мероприятий по двум направлениям: «Государственная поддержка молодых научно-педагогических работников» и «Реализация проекта по созданию инновационной образовательной среды (Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня)». На их реализацию потребуется дополнительно свыше 400 млн руб.

В Башкирии за два года на поддержку науки наплавлено около 4 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. — из федерального бюджета, остальные 465 млн руб. — из регионального, сообщил на совещании премьер-министр республики Андрей Назаров.

Карина Мамаева

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