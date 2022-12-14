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Торги по продаже агрокомплекса «Утиные фермы» в Челябинской области приостановлены

В Челябинской области приостановлены пятые торги по продаже имущественного комплекса агропредприятия-банкрота – ООО «Утиные фермы» (Красноармейский район). Информация об этом опубликована в карточке должника на Федресурсе.

«О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно»,– говорится в сообщении. Конкурсный управляющий Сергей Сидоров уточнил «Ъ-Южный Урал», что торги приостановлены по требованию кредиторов в связи с уточнением состава имущественного комплекса. Выяснилось, что в инкубационном цехе, отсутствует часть оборудования, заявленного в выставленном на продажу лоте. Кредиторы привлекли правоохранительные органы, чтобы в этом разобраться. По словам конкурсного управляющего, стоимость объекта вряд ли измениться, поскольку, скорее всего, утраченное имущество восстановят. Сергей Сидоров отметил, что решение о возобновлении торгов примет комитет кредиторов. Произойдет это не ранее чем через месяц.

Торги по продаже производственно-технологического комплекса «Утиных ферм» в виде публичного предложения на понижение цены объявили 19 октября. Начальная стоимость составила почти 488 млн руб. Отдельным лотом на продажу выставили внешние автодороги – за 5,6 млн руб. В этом году предприятие пытались продать четыре раза, но из-за отсутствия участников торги признавали несостоявшимися. В первом конкурсе цена объекта составляла 726 млн руб.

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Утиных ферм» конкурсное производство в феврале 2019 года. Крупнейшим кредитором предприятия является «Россельхозбанк», у которого в залоге находится 99,9% уставного капитала компании. 1 декабря суд продлил срок конкурсного производства до 1 июня 2023 года. На сегодня в реестре требований кредиторов включено 73 требования на общую сумму 1,23 млрд руб.

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