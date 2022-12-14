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Самарский чиновник уволен в связи с утратой доверия

Руководитель департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Ильичев уволен в связи с утратой доверия. Кадровое решение было озвучено во время заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

В ходе заседания было отмечено, что во время антикоррупционной проверки установлено нарушение чиновником закона о противодействии коррупции и несоблюдении госслужащим требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральным законом.

Большинство нарушителей антикоррупционного законодательства среди самарских чиновников получили соответствующие предупреждения или строгие выговоры.

Андрей Сазонов

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