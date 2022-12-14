Danske Bank выплатит более $2 млрд по делу об отмывании денег в Эстонии

Danske Bank достиг соглашения об урегулировании в рамках расследования деятельности его бывшего эстонского подразделения властями США и Дании. По условиям сделки с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также со Специальным подразделением по борьбе с преступностью Дании банк выплатит властям двух стран в общей сложности 15,3 млрд датских крон ($2,06 млрд).

Власти США и Дании начали расследования против Danske Bank осенью 2018 года, после того как в СМИ появилась информация о том, что состоятельные лица, не имеющие эстонского гражданства, годами использовали эстонское подразделение банка для отмывания денег. Danske Bank почти сразу опубликовал результаты внутреннего расследования, где признал, что трансакции около 6200 клиентов банка были «очень подозрительными».

Из-за скандала тогдашнему генеральному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Обвинение в итоге было предъявлено десяти бывшим сотрудникам компании, в числе которых не оказалось бывшего главы Danske Bank Estonia Айвара Рехе. Однако тот покончил с собой в сентябре 2019 года. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России.

Кирилл Сарханянц