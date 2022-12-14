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Без электричества после снегопада остаются 169 жителей Нижегородской области

Еще в двух населенных пунктах, где проживают 169 человек, не восстановили энергоснабжение, сообщили в ПАО «Россети Центр и Приволжье» 14 декабря. Аварии случились после снегопада, который прошел в Нижегородской области в выходные 10-11 декабря.

Всего из-за непогоды без электричества оставались 12 тыс. жителей 131 населенного пункта. Это второе крупное отключение электроэнергии за месяц. В конце ноября после ледяного дождя без электричества оставались более 120 тыс. нижегородцев. Тогда на устранение последствий потребовалось семь суток.

Анастасия Еремина

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