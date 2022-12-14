Lockheed Martin поможет McLaren в работе над новыми суперкарами

Компания McLaren анонсировала начало сотрудничества с американским аэрокосмическим концерном Lockheed Martin, который поможет британскому автопроизводителю в создании новых суперкаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран McLaren Artura, Lockheed F-117 Nighthawk и Darkstar из фильма Top Gun: Maverick

Фото: McLaren McLaren Artura, Lockheed F-117 Nighthawk и Darkstar из фильма Top Gun: Maverick

Фото: McLaren

Партнером McLaren станет подразделение Lockheed Martin Skunk Works, которое специализируется на секретных разработках. Ожидается, что специалисты помогут с инновационным программным обеспечением, которое позволит ускорить и сделать более эффективным процесс создания новых автомобилей.

Напомним, специалисты Lockheed Martin Skunk Works известны в том числе стратегическим сверхзвуковым самолетом-разведчиком Lockheed SR-71 Blackbird, тактическим малозаметным штурмовиком Lockheed F-117 Nighthawk и многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35 Lightning II.

Максим Вершинин