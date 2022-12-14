Пенсионера из Краснодара осудили на 8 лет за убийство супруги

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил 75-летнего Анатолия Урюмцева к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 27 июля 2022 года мужчина находился в собственной квартире вместе с женой. По данным СКР по Краснодарскому краю, между ними возник конфликт, и мужчина несколько раз ударил супругу руками по голове и не менее пяти раз ножом в область грудной клетки. Крики женщины услышали жильцы дома, один из которых по балконам перебрался в квартиру и открыл изнутри дверь.

Соседи вызвали бригаду скорой медицинской помощи и правоохранительные органы, однако от полученных травм женщина скончалась на месте. Как потом пенсионер пояснил в суде, с женой он прожил 25 лет. Все это время женщина, веря картам, думала, что он ей изменяет. Конфликт начался из-за очередных упреков.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд учел возраст, явку с повинной, признание вины, раскаяние, а также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности. Помимо срока ему назначили 1 млн руб. денежной компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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