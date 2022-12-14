Проспект Ямашева в Казани оказался самой дорогой торговой улицей страны

Казанский проспект Ямашева оказался самой дорогой торговой улицей РФ за 11 месяцев этого года. Об этом сообщает PБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании SRG.

Улицы ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в январе — ноябре 2022 года без учета НДС. В Казани на проспекте Ямашева арендная ставка составила 35 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Второе место в рейтинге заняла улица Урицкого в Иркутске, где стоимость составила 32 тыс. руб.Тройку замкнул проспект Революции в Воронеже (29 тыс. руб.)

"Ъ-Казань"