МВД: задержаны двое причастных к гибели красноярских полицейских в Херсонской области

Задержаны двое граждан Украины, причастных к ракетному удару в результате которого погибли трое красноярских полицейских, сообщил начальник ГУ МВД России Красноярскому краю Александр Речицкий. Ракетный удар по одному из пунктов временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области произошел 9 октября.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю, в ходе комплекса оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к ракетному обстрелу, оперативники получили информацию о двух молодых людях, которые выполняли функции корректировщиков.

Первым, как сообщил господин Речицкий, был задержан 17-летний гражданин Украины, который дал признательные показания, что за деньги передавал «куратору», связанному с ВСУ данные о местах расположения подразделений ВС и МВД России на территории Голопристанского района. Вторым задержанным стал 18-летний гражданин Украины, скрывавшийся на территории Краснодарского края. После задержания он был доставлен в Херсонскую область. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Даниил Тарабукин