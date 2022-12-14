Модернизированный самолет ТВС-2МС испытают на тушении лесов в 2023 году

Самолет ТВС-2МС с водосливным устройством будет испытан при тушении лесных пожаров в Сибири в 2023 году, сообщил журналистам в среду директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Нами две недели назад закончены летные испытания самолета ТВС-2МС в виде танкера для тушения лесных пожаров. Мы изготовили новый бак для сброса воды емкостью 200 литров, он был установлен на самолет, провели сбросы. Пока все получилось удачно, и мы готовим порядка 4-5 комплектов для оснащения самолетов ТВС-2МС этими пожарными системами», – рассказал он.

Среди преимуществ использования ТВС-2МС для тушения пожаров господин Барсук назвал низкую скорость слива воды (70-80 км/ч). По его словам, в этом случае вода не распыляется, и тушение происходит эффективнее.

Как сообщалось, первый испытательный полет самолета ТВС-2МС с водосливным устройством для тушения пожаров был выполнен СибНИА в начале 2022 года. ТВС-2МС — модификация самолета Ан-2 путем замены поршневого двигателя на турбовинтовой.

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Дарья Решетникова