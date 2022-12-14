В Сочи программу догазификации расширят для строительства новых сетей к соцобъектам

После того как по поручению президента РФ программа социальной догазификации стала бессрочной, в Сочи решили расширить ее для строительства новых сетей к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«К концу лета 2023 года планируем завершить проектирование газовых сетей в селах Измайловка и Семеновка. До конца года вместе с нашими стратегическими партнерами ПАО "Газпром" составим карту новых подключений. Житель каждой сельской территории должен понимать, когда к нему придет долгожданное топливо»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Схему газоснабжения Сочи разрабатывают в четыре этапа. Первые два будут завершены до конца 2022 года, остальные — в декабре 2023-го. Схема определит основные направления перспективного развития системы газоснабжения города.

На совещании по вопросам газоснабжения населенных пунктов города власти отметили, что в этом году по муниципальной программе проложили около 5 км сетей газоснабжения в Мамедовой Щели и Лоо в Лазаревском районе, а также по улице Леси Украинки в Хостинском. До конца года планируется завершить строительство газовой инфраструктуры в селе Раздольном. Кроме того, специалисты АО «Сочигоргаз» построили 20 км газопроводов. За счет этого газ провели к 306 объектам, 158 из которых — по программе догазификации.

Татьяна Ручкина

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