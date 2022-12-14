Жители Пижмы после аварии на котельной пожаловались прокурору

Полторы сотни жителей поселка Пижма, где в ноябре в котельной случился взрыв котла, написали коллективное письмо в прокуратуру с просьбой разобраться с отоплением и действиями ООО «Гефест» по теплоснабжению многоквартирных домов на улицах Королева и Калинина (копия имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье»).

«С начала отопительного сезона температура в квартирах ниже нормы. В некоторых квартирах температура колебалась от 9 до 14 градусов»,– пожаловались люди. Они сообщили, что обращались к главе администрации Тоншаевского района, местным чиновникам, депутатам, в приемную губернатора и Госжилинпекцию, «но ничего не изменилось». После ноябрьского ЧП в котельной Пижмы она была восстановлена частично, запущен один котел из двух. Местные жители попросили не только проверить условия проживания, но и провести перерасчет за некачественные услуги теплоснабжения.

В свою очередь местный предприниматель Вадим Михалицын, ранее занимавшийся теплоснабжением Тоншаевского района, пожаловался прокурору области на длительное бездействие районной прокуратуры в защите прав жильцов многоквартирных домов Пижмы. Он также попросил проверить обстоятельства введения «мнимого режима ЧС» в поселке Буреполом, утверждая, что к отопительному сезону поселок не был готов, а 23 млн руб., выделенные из резервного фонда Нижегородской области, частично были израсходованы не по назначению. Сотрудники региональной прокуратуры уже проводят проверку ситуации, сложившейся в Тоншаевском районе.

Иван Сергеев