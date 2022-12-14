Белгородский регоператор выплатит транспортировщику мусора «Еврологистику» 79 млн рублей долга

Арбитражный суд Белгородской области утвердил два мировых соглашения по искам местного транспортировщика мусора «Еврологистика» к региональному оператору по обращению с отходами «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Это следует из судебной документации.

В августе «Еврологистик» потребовал с ЦЭБ 257,6 млн руб. долга по договорам за работу в 2019–2022 годах. Однако в сентябре суд выделил в два отдельных производства разбирательства по двум контрактам.

Дело по первому иску было прекращено из-за отказа «Еврологистика» от претензий к регоператору. По двум другим разбирательствам стороны пришли к мировому соглашению.

Согласно ему, ЦЭБ «обязуется выплатить» в рассрочку 79,1 млн руб., а «Еврологистик» «отказывается от дальнейших перерасчетов и взысканий». Из общей суммы 41,7 млн приходятся на долг за вывоз мусора из Губкинского городского округа, а 37,4 млн — за вывоз из Вейделевского, Волоконовского и Ровеньского районов, и также Валуйского и Шебекинского горокругов.

Разногласия между регоператором и подрядчиками возникли из-за расчетов объема отходов. Ранее их считали в кубометрах, а с июня регоператор перешел на тонны. Еще один транспортировщик мусора «Экотранс» в апелляции подтвердил, что ЦЭБ ему должен выплатить 222,5 млн руб. долгов.

Сам ЦЭБ предъявил оператору губкинского экотехнопарка «Флагману» 298,3 млн руб. необоснованного обогащения. Компания подала встречный иск с претензиями на 97,4 млн руб. Из-за невыплат со стороны регоператора в конце ноября «Флагман» перестал принимать отходы, однако после совещания с губернатором неделю спустя возобновил работу.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусором забили суд».

Александр Прытков

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