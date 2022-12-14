Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский регоператор выплатит транспортировщику мусора «Еврологистику» 79 млн рублей долга

Арбитражный суд Белгородской области утвердил два мировых соглашения по искам местного транспортировщика мусора «Еврологистика» к региональному оператору по обращению с отходами «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Это следует из судебной документации.

В августе «Еврологистик» потребовал с ЦЭБ 257,6 млн руб. долга по договорам за работу в 2019–2022 годах. Однако в сентябре суд выделил в два отдельных производства разбирательства по двум контрактам.

Дело по первому иску было прекращено из-за отказа «Еврологистика» от претензий к регоператору. По двум другим разбирательствам стороны пришли к мировому соглашению.

Согласно ему, ЦЭБ «обязуется выплатить» в рассрочку 79,1 млн руб., а «Еврологистик» «отказывается от дальнейших перерасчетов и взысканий». Из общей суммы 41,7 млн приходятся на долг за вывоз мусора из Губкинского городского округа, а 37,4 млн — за вывоз из Вейделевского, Волоконовского и Ровеньского районов, и также Валуйского и Шебекинского горокругов.

Разногласия между регоператором и подрядчиками возникли из-за расчетов объема отходов. Ранее их считали в кубометрах, а с июня регоператор перешел на тонны. Еще один транспортировщик мусора «Экотранс» в апелляции подтвердил, что ЦЭБ ему должен выплатить 222,5 млн руб. долгов.

Сам ЦЭБ предъявил оператору губкинского экотехнопарка «Флагману» 298,3 млн руб. необоснованного обогащения. Компания подала встречный иск с претензиями на 97,4 млн руб. Из-за невыплат со стороны регоператора в конце ноября «Флагман» перестал принимать отходы, однако после совещания с губернатором неделю спустя возобновил работу.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусором забили суд».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...