На создание сквера возле аэропорта Челябинска выделили 8,8 млн рублей

Объявлены торги на благоустройство прилегающей территории аэропорта Челябинска. Начальная цена контракта составляет 8,8 млн руб. Заказчиком выступило АО «Челябинское авиапредприятие». Итоги аукциона подведут 17 января.

Согласно конкурсной документации, подрядчику нужно будет озеленить разрозненный участок площадью 2,4 га. В частности, нужно будет посадить хвойные и лиственные деревья и кустарники, а также цветы — котовник Фассена, шалфей, веронику и ясколку войлочную. Начать посадку нужно будет в апреле этого года, завершить работы — в течение 240 дней.

семейств губоцветные, подорожниковые и