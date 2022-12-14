Автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок по Ростовской области из-за неблагоприятной погоды

Госавтоинспекция Ростовской области из-за плохой погоды советует водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Автомобилистов также просят тщательно выбирать скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами и всегда снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам в свою очередь также рекомендовано обращать внимание на наледь на тротуарах, крепко держать детей за руку при переходе дороги, не отвлекаться на мобильный телефон, снять капюшон и наушники.

Кристина Федичкина