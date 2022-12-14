В Италии разбился истребитель Eurofighter

Истребитель Eurofighter вооруженных сил Италии разбился в районе города Марсала на западе итальянского острова Сицилия. Как сообщили ВС Италии в Twitter, пилот успел катапультироваться. В настоящий момент ведутся его поиски.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку примерно в 8 км к юго-востоку от военной авиабазы Трапани-Бирджи. Его пылающие обломки были обнаружены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Истребитель последнего поколения Eurofighter стоит на вооружении одного из подразделений ВВС Италии, которое обеспечивает наблюдение и защиту национального воздушного пространства благодаря системе радаров, авиационным и ракетным системам, интегрированным с системами других стран НАТО.