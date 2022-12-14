Объем инвестиций в недвижимость Петербурга может достичь 100 млрд рублей

По предварительным данным консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) общий объем инвестиций в недвижимость города в 2022 году может достичь 90-100 млрд рублей. Лидирующими в структуре инвестирования остаются площадки под девелопмент. Несмотря на сокращение вложений, в 2022 году они занимают 55%. Это позволяет аналитикам предположить, что к концу года на эти объекты придется около 55 млрд руб. Объем инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости достигнет 45 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем было зафиксировано в 2020 году (16,6 млрд рублей). Наибольший объем вложений в площадки под девелопмент был направлен на приобретение участков для строительства жилья или апартаментов – 50,1 млрд рублей. Оставшиеся 3,8 млрд распределились между площадками под девелопмент складской и гостиничной недвижимости.

Общий объем инвестиций в недвижимость в России по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 290-310 млрд рублей. При том, что в 2021 году этот сумма составила 390 млрд рублей. По данным аналитиков Colliers, в 2021 году в центральных и околоцентральных районах Санкт-Петербурга девелоперы приобрели 215 га земли. Еще 685 га были приобретены в периферийных локациях и Ленинградской области. Всего, в течение года, в собственность девелоперов было передано 900 га под строительство жилья и апартаментов в регионе. Общая сумма оценивалась в $1,628 млрд (102,9 млрд рублей по курсу на 13 декабря 2022 года). Это самый высокий показатель за всю историю рынка девелопмента Санкт-Петербурга.

По оценке аналитиков NF Group, площадки под девелопмент жилой недвижимости в 2023 году останутся драйвером рынка, но их доля будет сокращаться. На замену может выйти коммерческая недвижимость, в том числе и за счет сделок с активами иностранных компаний, считают в компании.В настоящее время порядка 60% инвестиций в недвижимость приходится на девелоперов. В 2023 году ожидается рост доли непубличных инвесторов – в основном вследствие приобретения ими активов зарубежных компаний, которые продаются с дисконтом.

Руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) Сергей Дуванов отмечает, что в 2022 году на рынок инвестиций в недвижимость оказали сильное влияние внешние факторы, которые привели к структурным изменениям.

«Стало очевидно, что иностранные инвесторы из Азии пока не готовы вкладываться в российские активы, а западные глобальные компании не согласны продавать недвижимость по сниженной цене. С большой вероятностью эти тенденции продолжат оказывать влияние на рынок до снятия ограничений. В 2022 году основной объем вложений пришелся на активы в московском регионе, но мы надеемся, что эта тенденция будет скорректирована в следующем году благодаря увеличению доли Санкт-Петербурга за счет сделок, запланированных в декабре и в I квартале 2023 года».

Екатерина

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