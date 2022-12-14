В Саратовской области выявлено семь случаев коронавирусной пневмонии

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, семь из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания составило 300815, выздоровели 293886 пациентов, в том числе за сутки — 99.

Наибольший суточный прирост случаев зафиксирован в Саратове (42) и Балаковском (10) района. На других территориях выявлено восемь и менее случаев.

Среди новых пациентов шестеро детей до 17 лет и 33 взрослых 65 лет и старше.

Марина Ковалева