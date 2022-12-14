Плата за техосмотр в Челябинской области вырастет более чем в полтора раза в 2023 году

В Челябинской области утвердили предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средства в 2023 году. Тарифы вырастут более чем в полтора раза по сравнению с этим годом. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Предельная плата установлена по 34 категориям транспортных средств. Так, максимальная стоимость техосмотра легкового автомобиля в 2023 году составит 913 руб. Это на 60% больше текущего тарифа – 568 руб. Минимальная плата установлена для мототранспортных средств – 321 руб., но это на 68% больше, чем в этом году (190 руб.). Дороже всего обойдется техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов и имеющих допустимую максимальную массу более 12 т. Тариф увеличен в полтора раза, до 2544 руб. (1668 руб. в 2022 году).