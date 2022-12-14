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В Омске следователи начали проверку из-за незаконной свалки опасных отходов

Омские следователи начали проверку из-за обнаружения свалки опасных отходов в поселке Степном, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. Уточняется, что следователи располагают сведениями о компании-владельце химконцентратов и о компании, которая должна была их утилизировать.

По предварительным данным бочки с химикатами свозили рядом с поселком и сбрасывали в карьер. В связи с тем, что тара для транспортировки имела повреждения, часть химикатов попала на грунт. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы организован комплекс проверочных мероприятий.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала в своем Telegram-канале, что обнаружить место сброса отходов помогли полицейские, которые задержали фуру с бочками, «промаркированными как литийсодержащие обороты». Владельцем веществ в транспортной накладной указан Новосибирский завод химконцентратов, они предназначались для утилизации ООО «Экосоюз».

«Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочек отвечают санитарным правилам. Однако, часть содержимого высыпалась на грунт. Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение», - сообщила госпожа Радионова.

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Даниил Тарабукин

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