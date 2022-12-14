Объемы жилищного строительства в крае выросли на 33%

За десять месяцев 2022 года в Пермском крае ввели 1,65 млн кв. м жилья, сообщают в краевом минимуществе со ссылкой на данные Пермьстата. Основной объем строительства приходится на индивидуальную жилую застройку — 1,15 млн кв. м, многоквартирных домов в регионе за этот период введено 501 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что за период с января по ноябрь 2021 года в регионе было введено 1,2 млн кв. м жилых площадей, в целом за 12 месяцев 2021 года в Прикамье ввели 1,3 млн кв. м жилья.

В региональном министерстве строительства отметили, что показатели по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в этом году соизмеримы с данными прошлого года. Однако наблюдается всплеск регистраций индивидуальных жилых домов: нынешние объемы по этому сегменту на 93,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В минимуществе такой рост индивидуальной жилой застройки связывают с проведением краевыми властями, органами местного самоуправления и Росреестром разъяснительной работы с жителями по получению дачной амнистии и по ранее возникшим правам.

В целом по объемам ввода жилья среди территорий региона лидирует Пермь. В топ также вошли Пермский район, Березники Лысьва и Кунгур. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году в крае планировалось ввести в эксплуатацию не менее 1,4 млн кв. м жилья.