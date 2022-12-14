В ресторанах Сочи планируют расширять ассортимент краевых вин в меню

Расширение ассортимента краевых вин в меню ресторанов Сочи является одной из приоритетных задач для города. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования алкоголя Краснодарского края.

Вопрос недостаточной представленности вин кубанских производителей в меню ресторанов и кафе курорта был поднят на совещании по актуальным вопросам подготовки города к зимнему курортному сезону. Как отмечают представители ресторанного бизнеса, превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей.

Она подчеркнула, что власти региона готовы помочь в налаживании сотрудничества между виноделами Кубани и рестораторами Сочи, чтобы обеспечить стабильные поставки качественного вина в потребительскую сферу города. Замруководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Ольга Ольшанская отмечает, что рост потребительского спроса позволяет развивать производство и, как следствие, дополнительные рабочие места и поступления в бюджет.

Татьяна Ручкина

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